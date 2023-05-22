Kadıköy'de polislerle arbede yaşayan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de polislerle arbede yaşayan 5 kişi serbest bırakıldı

22.05.2023 23:09

Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grup ile onları uyarmak için ikinci kez yanlarına gelen polis ekipleri arasında çıkan arbedede gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle bir grup arasında arbede yaşandı. Olay bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, bir kişinin polise yumruk attığı ve polis memurunun da grubu dağıtmak için havaya ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

HEPSİ SERBEST

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Seyithan G., Barış G., Cahit K. ve İdris A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadir G. ise bir ay ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • levent ayar: SONRA NEDEN BÖYLE ADALET NERDE TEKSAS OLDU ÜLKE KOVBOY SİLAHI İLE DOLAŞMAK GEREK BU ÜLKEDE CEZA YOK ADALET YOK BUNLARI KİM SALIYORSA GÖREVDEN ALINMALI SAVCI HAKİM Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Cihangir Reyhan: 28 yıl çalıştım emekli oldum. Başka bir şey beklemiyorduk biz zaten. Ne amirler ne savcı hakim polisin arkasında olur. Bırak arkasında olmayı yanında bile durmazlar. Vatandaşa hoş görünmek için personeli bile ezerler. Onun için çalışan sevgili kardeşlerim Allah yar ve yardımcınız olsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de polislerle arbede yaşayan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de polislerle arbede yaşayan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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