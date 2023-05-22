Kadıköy'de polislerle arbede yaşayan 5 kişi serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle bir grup arasında arbede yaşandı. Olay bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, bir kişinin polise yumruk attığı ve polis memurunun da grubu dağıtmak için havaya ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

HEPSİ SERBEST

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Seyithan G., Barış G., Cahit K. ve İdris A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadir G. ise bir ay ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.