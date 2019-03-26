Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kadıköy'de Kopan Elektrik Teli Tramvay Seferlerini Durdurdu

İstanbul- Kadıköy'de Kopan Elektrik Teli Tramvay Seferlerini Durdurdu

59 dakika önce

Dün de aynı yerde tel kopmuştu.

İstanbul- Kadıköy'de Kopan Elektrik Teli Tramvay Seferlerini Durdurdu, System.String[]
Dün de aynı yerde tel kopmuştu.

Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)

Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamıyor. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması devam ediyor. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:25 Kaynak: DHA

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