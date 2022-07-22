Metrobüs şoförü ve o sırada yolcuların arasında bulunan bir itfaiye eri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kaynak: AA

Söğütlüçeşme, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın seferleri aksattı - Son Dakika

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