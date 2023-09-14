İstanbul Kadıköy'de 'Muhtarım' diyerek silah doğrultan şahıs trafik polisi tarafından yakalandı - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de 'Muhtarım' diyerek silah doğrultan şahıs trafik polisi tarafından yakalandı

İstanbul Kadıköy\'de \'Muhtarım\' diyerek silah doğrultan şahıs trafik polisi tarafından yakalandı
Son Güncelleme: 14.09.2023 18:44

İstanbul Kadıköy'de bir kişi trafikte tartıştığı motosikletliye 'Muhtarım' diyerek silahını gösterdi. Motosikletli, durumu trafik polisine bildirdi ve polis kaçan aracı yakaladı. Motosiklet sürücüsünün önünü kestiği araç durduruldu ve trafik polisi şüpheli şahsa yasal işlem uyguladı. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına da yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de bir kişi trafikte tartıştığı motosikletliye "Muhtarım" diyerek silahını gösterdi. Motosikletli, yolda gördüğü trafik polisine durumu açıkladı. Ardından trafik polisi başka bir motosikletliyi durdurarak kaçan aracı yakaladı.

POLİS YASAL İŞLEM YAPTI

Motosiklet sürücüsünün önünü kestiği araç durmak zorunda kaldı. Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli şahsa yasal işlem uyguladı.

Kadıköy'de yolda tartıştığı kişiye 'Muhtarım' diyerek silah doğrultan şahsı trafik polisi yakaladı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan filmleri aratmayan kovalamaca anları, motosikletti sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

İstanbul, Kadıköy, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul Kadıköy'de 'Muhtarım' diyerek silah doğrultan şahıs trafik polisi tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de 'Muhtarım' diyerek silah doğrultan şahıs trafik polisi tarafından yakalandı - Son Dakika
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