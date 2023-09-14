İstanbul Kadıköy'de bir kişi trafikte tartıştığı motosikletliye "Muhtarım" diyerek silahını gösterdi. Motosikletli, yolda gördüğü trafik polisine durumu açıkladı. Ardından trafik polisi başka bir motosikletliyi durdurarak kaçan aracı yakaladı.
Motosiklet sürücüsünün önünü kestiği araç durmak zorunda kaldı. Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli şahsa yasal işlem uyguladı.
Öte yandan filmleri aratmayan kovalamaca anları, motosikletti sürücünün kask kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Hukuk › İstanbul Kadıköy'de 'Muhtarım' diyerek silah doğrultan şahıs trafik polisi tarafından yakalandı - Son Dakika