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İstanbul kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

6 saat önce

Haber-Kamera : Ali Kerem Bengi / İstanbul DHAKadıköy'de sürücüsünün yol çalışması uyarı levhasını görmeyerek direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir et lokantasına daldı.

Haber-Kamera : Ali Kerem Bengi/ İstanbul DHA

Kadıköy'de sürücüsünün yol çalışması uyarı levhasını görmeyerek direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir et lokantasına daldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken lokantada hasar oluştu. Sürücü ise olay yerden kaçtı.

Kaza, 04.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Caddede hızla ilerleyen 34 KV 1074 plakalı otomobilin sürücüsü yol çalışmaların uyarı levhalarını görmeyince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir et lokantasına girdi. Kaza sonrası büyük gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI" İDDİASI

Polis ekipleri kaza sonrası yaşanan olayla görgü tanıklarından ve çevrede bilgi toplandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilde iki kişi olduğu, sürücü ve yanındaki kadının kazadan sonra arkadaşlarını arayıp olay yerine çağırdığı, gelen araca binerek olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından dükkana giren otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürüldü. Polis ekipler kaza sonrası kaçan sürücü ile yanındaki kişiyi tespit etmek için dükkanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Lokantanın sahibi Talat Kılıç ise,"Kazayı gece saat 04.00'de komşularım haber verdi, geldim olay yerine manzara bu. Araç girmiş dükkana. Sürücün olay yerinden kaçtığını söylediler. Yaklaşık dükkanımda aşağı yukarı yüz bin lira zarar var" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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