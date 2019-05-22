İstanbul - Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (2)
11 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKadıköy'de özel bir hastanede çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:50 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA Kadıköy
'de özel bir hastanede çıktı.
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin jeneratör odasında çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Kapı önündeki hastalar
-İtfaiyenin müdahalesi
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