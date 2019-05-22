Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (2)

İstanbul - Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (2)

11 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKadıköy'de özel bir hastanede çıktı.

İstanbul - Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Kadıköy'de özel bir hastanede çıktı.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin jeneratör odasında çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntü

-Kapı önündeki hastalar

-İtfaiyenin müdahalesi

DHA FEED
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:50 Kaynak: DHA
Kadıköy, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, İstanbul Seçiminin İptaline İlişkin Gerekçeli Kararı Açıkladı İmamoğlu'ndan Gerekçeli Karar Sonrası İlk Açıklama: Hiçbir Şey İfade Etmiyor Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:32:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]