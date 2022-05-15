İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI

15.05.2022 13:27

KADIKÖY'de park halinde bulunan 2 motosiklet ile otomobilde yangın çıktı.

KADIKÖY'de park halinde bulunan 2 motosiklet ile otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, araçları kundakladığı belirtilen şüpheli, polisin yaptığı çalışma ile gözaltına alındı.

Caferağa Mahallesi'nde birbirine yakın sokaklarda saat 05.30 sıralarında 2 motosiklet yandı. Motosikletlerden birinden yükselen alevler park halindeki otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken, otomobilde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Araçları kundakladığı belirtilen şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Motosiklet, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ KUNDAKLANIRKEN, ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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