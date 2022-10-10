Fikirtepe'de saat 19.00 sıralarında 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın olduğu binadaki incelemeler, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. İtfaiyenin çalışmasından sonra çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, çalışmalarını detaylı şekilde sürdürdü. Çalışmalar sürerken, sokakta oturanlar da güvenlik çemberinin dışında evlerine girmeyi bekledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması saat 02.30 sıralarında sona erdi. Sokağın girişinde bekleyenler ise güvenlik şeridinden alınarak evlerine girebildi. Olayın yaşandığı sokakta, polisin aldığı önlemler sürüyor.

KADIKÖY Fikirtepe 'de patlamanın olduğu binada, polisin yaptığı incelemeler gecenin ilerleyen saatlerinde sonra erdi. Güvenlik nedeniyle kapatılan sokakta oturanlar, incelemelerin bitmesi ile evlerine girebildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İSTANBUL-KADIKÖY'DE PATLAMANIN OLDUĞU BİNADA, İNCELEMELER SONA ERDİ - Son Dakika

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