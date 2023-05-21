Kadıköy'de polise yumrukla saldıran 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kadıköy'de polise yumrukla saldıran 4 kişi gözaltına alındı

22.05.2023 10:56

Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada polislere saldırdı. Gruptan bir kişi, polis memuruna yumrukla saldırırken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana gelen iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyararak olay yerinden ayrıldı.

Kadıköy'de polislere saldıran grup görüntülendi

POLİSLERE TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Bir süre sonra grup uyarıları dikkate almayarak yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti. İhbar üzerine ikinci kez olay yerine gelen polis ekipleri, grubun saldırısına uğradı. Polis memuruna tekme ve yumruk atarak saldıran grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylar sırasında, bir polis memuru havaya ateş ederek grubu dağıttı.

Kadıköy'de polislere saldıran grup görüntülendi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında 4 kişi gözaltına alınırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde; polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada, grubun ekiplere müdahale etmeye çalıştığı ve bunun üzerine ekiplerin biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştığı görülüyor. Polisin biber gazı sıkmasının ardından bir kişinin polis memuruna yumruk attığı ve bunun üzerine bir polisin silahını çekerek havaya 3 el uyarı ateşi açması ve gözaltına alınan kişiler görülüyor. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kadıköy'de polislere saldıran grup görüntülendi
Kadıköy'de polislere saldıran grup görüntülendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
  • mesut yuksel: Yazıklar olsun polise yumruk atacak kadar yüzsüz olan bu pislikleri tıkın içeri yada vatandaşlıktan çıkarın gitsin. Bu ne serbestlik, bu ne rahatlık ya? umarım beter olursunuz. Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • Turgay Sancak: aynen sığınmacılara ihtiyacımız var aynen. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Daha yeni başladılar chp ye oy verirseniz bunları cok göreceksiniz coluk cocugunuzu daha o maltepe sahiline rahat bir şekilde bakalım gönderebilecekmisiniz öyle yürüyüs yapabilecekmisiniz başınıza neler gelecek bir bilseniz keske rüyalarda görseniz ibret alsanız allah içinize sehit ailelerinin yaşadıkları 1 dakikalık özlemi caresizliği koysunda anlarsınız o zaman doğruyu Cevap Yaz 127 111 Yayından Kaldır
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Kadıköy, Moda, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de polise yumrukla saldıran 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de polise yumrukla saldıran 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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