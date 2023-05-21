Kadıköy'de polise yumrukla saldıran 4 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana gelen iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyararak olay yerinden ayrıldı.

POLİSLERE TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Bir süre sonra grup uyarıları dikkate almayarak yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti. İhbar üzerine ikinci kez olay yerine gelen polis ekipleri, grubun saldırısına uğradı. Polis memuruna tekme ve yumruk atarak saldıran grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylar sırasında, bir polis memuru havaya ateş ederek grubu dağıttı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında 4 kişi gözaltına alınırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde; polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada, grubun ekiplere müdahale etmeye çalıştığı ve bunun üzerine ekiplerin biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştığı görülüyor. Polisin biber gazı sıkmasının ardından bir kişinin polis memuruna yumruk attığı ve bunun üzerine bir polisin silahını çekerek havaya 3 el uyarı ateşi açması ve gözaltına alınan kişiler görülüyor. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.