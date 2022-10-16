İSTANBUL-KADIKÖY'DE REZİDANSTAKİ YANGINDA OLUŞAN HASAR GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

KADIKÖY'de 24 katlı rezidansta çıkan yangında oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Fikirtepe, Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Binanın havalandırma sistemine yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dış cepheye sıçradı. Binanın tüm katlarına doğru yayılan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Günün ilk ışıklarıyla rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili çalışmaları sürüyor.