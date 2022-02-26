İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

26.02.2022 15:23

KADIKÖY'DE bir grup Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto etti.

KADIKÖY'DE bir grup Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto etti.

Kadıköy, Süreyya Operası'nın önünde öğle saatlerinde toplanan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi bir grup Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, "Rus savaş karşıtlarının dediği gibi, bu savaş Putin'in savaşı, Rusyalıların değil. Kalbimiz ve dayanışmamız Ukrayna halkının yanındadır." ifadeleri yer aldı. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ

YORUMLAR
500
Ankara'da Rusya Büyükelçiliği önünde protesto Ankara'da Rusya Büyükelçiliği önünde protesto Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Eskişehir'de protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Eskişehir'de protesto edildi

Protesto, Kadıköy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
15:30 Ukrayna lideri Rusça konuştu, Ruslara çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın!
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:39:33. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement