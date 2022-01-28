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İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

28.01.2022 21:53

KADIKÖY Moda Sahili'nde içinde 2 kişinin bulunduğu tekne sürüklenerek kıyıya çarptı.

KADIKÖY Moda Sahili'nde içinde 2 kişinin bulunduğu tekne sürüklenerek kıyıya çarptı. Teknede bulunan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 21.00 sıralarında Kadıköy Moda Sahili açıklarında meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu Engin Kaptan- 3 adlı tekne bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek kıyıya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri teknede bulunan iki kişiyi kurtardı.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

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Kadıköy, İtfaiye, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE SÜRÜKLENEN TEKNE KIYIYA ÇARPTI, TEKNEDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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