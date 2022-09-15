İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

KADIKÖY'de taksi denetimi yapıldı.

KADIKÖY'de taksi denetimi yapıldı. Denetimde kemer takmayan 9 taksi şoförüne toplam bin 764 lira ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. 9 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda bin 764 lira idari para cezası kesildi. 1 taksi şoförüne ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 427 lira cezası yazıldı.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

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