İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

15.09.2022 16:32

KADIKÖY'de taksi denetimi yapıldı.

KADIKÖY'de taksi denetimi yapıldı. Denetimde kemer takmayan 9 taksi şoförüne toplam bin 764 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. 9 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda bin 764 lira idari para cezası kesildi. 1 taksi şoförüne ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 427 lira cezası yazıldı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ İmamoğlu'ndan 'Deprem Koordinasyon Kurulu' Çağrısı: 'Bu İşin Siyaseti Yok. Bu İşin A, B, C Partisine Ait İlçe Belediye Başkanı Diye Bir Kavramı Yok' İmamoğlu'ndan 'Deprem Koordinasyon Kurulu' Çağrısı: 'Bu İşin Siyaseti Yok. Bu İşin A, B, C Partisine Ait İlçe Belediye Başkanı Diye Bir Kavramı Yok'
Kaynak: DHA

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:16:05. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement