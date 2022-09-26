İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ

26.09.2022 13:50

KADIKÖY'de sivil trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY'de sivil trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 8 taksi şoförüne toplam bin 568 lira ceza yazılırken, çalışma izninin süresi dolan bir taksi ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların, belediye izin belgeleri ile ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 8 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için toplamda bin 568 lira ceza yazıldı. Bir taksi şoförü ise ehliyeti yanında bulundurmamaktan 427 lira, Belediyenin çalıştırma izninin süresi dolduğu için ise bin 823 lira ceza yazdı. Taksi çekici ile yedi emin otoparkına götürüldü.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi şoförü "Evet emniyet kemerinden ceza yedim. Daha yeni çıkış yaptığım için emniyet kemeri takmamıştım. Orası lağım kokuyordu. Onları da hastaneye götürüyordum. Parfüme uzanayım derken kemeri söktüm" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİ DENETİMİ - Son Dakika

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