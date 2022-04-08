İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİNİN KAPISINI 'SERT KAPATTIN' TARTIŞMASI - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİNİN KAPISINI 'SERT KAPATTIN' TARTIŞMASI

08.04.2022 09:35

KADIKÖY'de taksiden inen yolcular ile taksi şoförü arasında kapıyı sert kapattın tartışması yaşandı.

KADIKÖY'de taksiden inen yolcular ile taksi şoförü arasında kapıyı sert kapattın tartışması yaşandı. Çevredekilerin uyarısıyla son bulan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Moda'da meydana geldi. İddiaya göre taksiden inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine taksi şoförü tepki gösterdi. Taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak 'bu şekilde kapatman doğru mu? ' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı. Yolcu da taksiciye 'trafikte telefon ile konuşma normal mi?' diyerek tepki gösterdi. Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi. Sokaktaki tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİNİN KAPISINI 'SERT KAPATTIN' TARTIŞMASI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİNİN KAPISINI 'SERT KAPATTIN' TARTIŞMASI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİNİN KAPISINI 'SERT KAPATTIN' TARTIŞMASI

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Taksi, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE TAKSİNİN KAPISINI 'SERT KAPATTIN' TARTIŞMASI - Son Dakika
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