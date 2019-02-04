İstanbul- Kadıköy'de Teknede Mahsur Kalan 17 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
İstanbul DHAKadıköy açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.
İstanbul
DHA Kadıköy
açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.
Kadıköy Bostancı sahili açıklarında dün gece saat 03.00 sıralarında içinde 17 kişi olan bir tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuyla, teknede bulunan 17 kişi kurtarılarak Bostancı Sahiline çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:21 Kaynak: DHA
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