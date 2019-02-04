Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kadıköy'de Teknede Mahsur Kalan 17 Kişi Kurtarıldı

İstanbul- Kadıköy'de Teknede Mahsur Kalan 17 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

İstanbul DHAKadıköy açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.

İstanbul DHA

Kadıköy açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.

Kadıköy Bostancı sahili açıklarında dün gece saat 03.00 sıralarında içinde 17 kişi olan bir tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuyla, teknede bulunan 17 kişi kurtarılarak Bostancı Sahiline çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

DHA, Kadıköy, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar Ünlü Oyuncu Naz Elmas, Öğretmen Oldu

Oyuncu Aytaç Arman'ın Eşinden Yoğun Bakımda Haberlerine Tepki CHP, Kalesinde Aday Çıkaramadan Seçime Girebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:22:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kadıköy'de Teknede Mahsur Kalan 17 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]