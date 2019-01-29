İstanbul- Kadıköy'de 'Ters Duruyor' Diye Aracı Ateşe Verdi
41 dakika önce
Kadıköy'de akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobili kundakladı.
Kadıköy
'de akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobili kundakladı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, aracı kundaklayan kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Caferağa Mahallesi, Şair Latifi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobilin camını kırarak, ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi. Aracı kundaklayan, ismi öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı. Bir mahalleli olayla ilgili olarak, 'Yukarıdan iniyor. Araba
ters yönde duruyor diye sinirleniyor. Eline aldığı sopa ile aracın camını kırıyor. Sonra da ateşe veriyor dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
CHP "Kadıköy Adayımız Şerdil Dara Odabaşı" Dedi, Mevcut Başkan Aykurt Nuhoğlu Yalanladı
Kerç Boğazı'ndaki Yangında Ölen Ağabeyini Üniformasıyla Uğurladı
Kadıköy'de Akli Dengesi Bozuk, Şahıs Kadın Avukatın Park Halindeki Aracını Ateşe Verdi
Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!