Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kadıköy'de 'Ters Duruyor' Diye Aracı Ateşe Verdi

İstanbul- Kadıköy'de 'Ters Duruyor' Diye Aracı Ateşe Verdi

41 dakika önce

Kadıköy'de akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobili kundakladı.

Kadıköy'de akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobili kundakladı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, aracı kundaklayan kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Caferağa Mahallesi, Şair Latifi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobilin camını kırarak, ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi. Aracı kundaklayan, ismi öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı. Bir mahalleli olayla ilgili olarak, 'Yukarıdan iniyor. Araba ters yönde duruyor diye sinirleniyor. Eline aldığı sopa ile aracın camını kırıyor. Sonra da ateşe veriyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:33 Kaynak: DHA

Polis, Kadıköy, Güncel
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