Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kadıköy'de Venezuela'ya Destek Eylemine Büyükelçi de Katıldı

İstanbul - Kadıköy'de Venezuela'ya Destek Eylemine Büyükelçi de Katıldı

28 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL-DHATürkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Kadıköy'de Venezuela halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş yaptı.

İstanbul - Kadıköy'de Venezuela'ya Destek Eylemine Büyükelçi de Katıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL-DHA

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Kadıköy'de Venezuela halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş yaptı. Eyleme, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes da katıldı.

Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup, Türkiye ve Venezuela bayrağı açıp, "ABD Venezuela'dan elini çek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "Kahrolsun emperyalizm", "Emperyalistler her zaman kaybeder" yazılı dövizler taşıdı.

Kadıköy Altıyol'a kadar yüreyen gruba Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes de destek verdi. 

Reyes konuşmasına Türkçe olarak "Kardeşler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" diyerek başladı.

Reyes, "Dış güçler her zaman dünyada kendilerinin savaşlarını göstermeye çalışıyorlar. Ama dünya beş ülkeden daha fazla. Savaş devam ediyor. Bolivarcı devrim devam edecek. Bolivarcı devrim kültürel, politik bir bütünü ele almaktadır. Devrim devam ediyor" dedi.

TKP İstanbul İl Bürosu üyesi Zehra Güner ise Latin Amerika halkının baş düşmanı ABD'nin yıllardır denediği tüm müdahalelerin halk tarafından püskürtüldüğünü ve defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen 'güvenlik açısından olağanüstü tehdit' ilan ettiği Venezuela'ya bir kez daha saldırdığını ifade etti.

Güner, "Tıpkı 2002'de başkan Chavez'e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi büyük bir irade ile Miraflores Başkanlık Sarayı'nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezuela halkı bu oyunu bozacaktır" diye konuştu.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Türkiye ve Venezuela bayraklarını açılması

-Slogan atılması

-Yürüyüşten görüntü

-Basın açıklaması

-Venezuela Ankara büyükelçisinin görüntüsü

-Açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:48 Kaynak: DHA

Kadıköy, İstanbul, Venezuela, Güncel
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