İSTANBUL-KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI
1 saat önce
KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI (2) (Ölen anne babanın fotoğrafı)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:58 Kaynak: DHA
İSTANBUL-KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI (2) (Ölen anne babanın fotoğrafı)
(Tür: İstanbul
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