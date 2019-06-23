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İSTANBUL-KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI

1 saat önce

KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI (2) (Ölen anne babanın fotoğrafı)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL-KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI (2) (Ölen anne babanın fotoğrafı)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL-KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:58 Kaynak: DHA
Anne, İstanbul, Güncel
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