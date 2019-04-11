İstanbul- Kadıköy'de Yangın, Mahsur Kalanlar İtfaiye Merdiveniyle Kurtarılıyor

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHAKadıköy'de 10 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA



Kadıköy'de 10 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Dairelerde dumandan etkilenip mahsur kalanları, itfaiye ekipleri merdivenlerle kurtardı.



19 Mayıs Mahallesi, Mehpare Sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanın giriş bölümündeki elektrik panosunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dairelerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenenler kendilerini balkonlara attı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, dairelerde mahsur kalanları kurtarma çalışmasına başlandı. Balkona çıkanlar uzatılan merdiven yardımıyla tek tek tahliye edildi. Dumandan etkilenen iki çocuğa da ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

2 TL'lik Tuvalet Ücreti Yüzünden Çıkan Meydan Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı

YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar

Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı

YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi