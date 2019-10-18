Son Dakika Haberleri: İstanbul-kadıköy'de yangın paniği; dumandan etkilenenler tahliye edildi
Son Dakika Güncel İstanbul-kadıköy'de yangın paniği; dumandan etkilenenler tahliye edildi

İstanbul-kadıköy'de yangın paniği; dumandan etkilenenler tahliye edildi

53 dakika önce

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA KADIKÖY'de 11 katlı binanın 7'inci katında yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA KADIKÖY'de 11 katlı binanın 7'inci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede kalan 5 kişi dumandan etkilenirken, apartman sakinleri tahliye edildi.

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof Dr Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 5 kişiyi tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Apartman sakinleri de tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken, apartman sakinlerinin bina önünde bekleyişi sürüyor.

İstanbul-kadıköy'de yangın paniği; dumandan etkilenenler tahliye edildi

Kadıköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:53 Kaynak: DHA
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