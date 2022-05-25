Kadıköy'deki dişçi cinayetinde hakimlik ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'deki dişçi cinayetinde hakimlik ifadeleri ortaya çıktı

25.05.2022 12:33
Kadıköy'deki dişçi cinayetinde hakimlik ifadeleri ortaya çıktı

KADIKÖY'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ziya E.'nin hakimlikteki sorgusunda "Bir anda doktor hanımı yerde kanlar içinde gördüm ancak bıçağı nasıl sapladığımı, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum.

KADIKÖY'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ziya E.'nin hakimlikteki sorgusunda "Bir anda doktor hanımı yerde kanlar içinde gördüm ancak bıçağı nasıl sapladığımı, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Yaptığımdan çok pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Diş Hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16: 36'da binadan çıktıktan sonra, koşarak hızla uzaklaştığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E. Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Cinayet olayına karıştığı tespit edilen şüpheli A.A., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tecelli Akbulut, şüpheliler Z.E.'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, A.A.'yı "Suç delillerini gizleme' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"BİR ANDA DOKTOR HANIMI YERDE KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

Şüpheli Ziya E., hakimlikteki sorgusunda "Ben suçumu ikrar ediyorum. Doktor hanım reenkarnasyon yaptığını, çakralarımı açmak istediğini söyledi. Bana dokunduktan sonra kendimi kaybettim, bu şeylere inanmadığımı söyledim. Vücuduma dokunmaya başlayınca hoşuma gitmedi. Göğüs bölgeme geldiğinde dokunmaya devam etti, sürekli konuşmaya devam etti. Bir anda doktor hanımı yerde kanlar içinde gördüm ancak, nasıl bıçağı sapladığımı, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Yaptığımdan çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Cinayetten sonra arkadaşıyla sahilde gezmeye gittiğini, vicdan azabı duyduğunu ileri süren şüpheli Ziya E., olayı kimseye anlatmadığını iddia etti.

"YARDIMDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"Şüpheli A.A. ise, Ziya E.'nin cinayet işlediğinden haberi olmadığını öne sürerek, "Bana kavga ettiğini söyledi. Bira içtik, üzerindeki kanlı tişörtü annesinin görmesini istemediği için çöpe attı. Bıçağın da ben de kalmasını istedi. Ben dükkandaki çöpleri attığım sırada elindeki çantayı da vererek çöpe atmamı istedi. Ben de attım. Kesinlikle suç delilini yok etme veya başka bir türlü yardımda bulunmam söz konusu değildir" dedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Z.E.'nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Şüpheli A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Diş hekimini öldüren şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Bir anda kanlar içinde gördüm' Diş hekimini öldüren şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Bir anda kanlar içinde gördüm' KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Kaynak: DHA

Diş Hekimi, Kadıköy, Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki dişçi cinayetinde hakimlik ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:12 Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
11:53 Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklandı
11:41 Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ABD'den tepki: Karara dair derin endişe duyuyoruz, bu hamle bölgesel istikrarı daha da zayıflatır
11:40 Uyuşturucu kaçakçılığıyla yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
11:26 ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı
11:19 2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 12:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki dişçi cinayetinde hakimlik ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement