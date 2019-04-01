Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda Oy Sayımı Sürüyor

İstanbul - Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda Oy Sayımı Sürüyor

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHAKadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda oy sayımı sürüyor.

İstanbul - Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda Oy Sayımı Sürüyor, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda oy sayımı sürüyor.Okullardan getirilen oy çuvalları, sayım için seçim kuruluna alınıyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Oy çuvalları ile bekleyenler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:03 Kaynak: DHA

Kadıköy, İstanbul, Güncel
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