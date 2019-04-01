İstanbul - Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda Oy Sayımı Sürüyor
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHAKadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda oy sayımı sürüyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul
DHA Kadıköy
İlçe Seçim Kurulu'nda oy sayımı sürüyor.Okullardan getirilen oy çuvalları, sayım için seçim kuruluna alınıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Oy çuvalları ile bekleyenler
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:03 Kaynak: DHA
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