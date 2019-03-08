İstanbul - Kadın Komandolar Köprüden İndi (1)
2 saat önce
Zeki GÜNAL - İstanbul DHAJandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi.
Zeki GÜNAL - İstanbul
DHA
Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Kadın komandoların inişi
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:48 Kaynak: DHA
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Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.
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