Son Dakika Haberleri: İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründü
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İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründü

6 saat önce

İstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.

İstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"ne, şehrin tarihi ve sembol yapılarını turuncu renkle aydınlatarak destek verdi.

Galata ve Kız Kuleleri ile Hidiv Kasrı, Bozdoğan Kemeri ve Tekfur Sarayı gibi tarihi yapılar, UCLG Binası ve Haliç Metro Köprüsü'nün ışıkları turuncu renge büründü.

Bu özel günün önemine dikkati çekmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de turuncu renkle aydınlatıldı.

İstanbul'un anıtsal mekanları, kadına karşı şiddetle mücadele için 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkte aydınlatılacak.

İstanbul kadına karşı şiddete hayır demek için turuncuya büründü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:37 Kaynak: AA
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