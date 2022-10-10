İçki masasında Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! 3 ay 22 gün hapis cezası aldı - Son Dakika
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İçki masasında Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! 3 ay 22 gün hapis cezası aldı

10.10.2022 13:12
İçki masasında Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! 3 ay 22 gün hapis cezası aldı

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından alkollü masada çektiği fotoğrafı, "Kadir Gecesi özel, rabbim kabul etsin" yazarak paylaşan Onur T., 3 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanması geri bıraktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" diyerek alkollü içki masasını paylaşan Onur T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

"AMACIM AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ"

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama usulüyle duruşma açmadan, dosya üzerinden yargılama yaptı. Mahkeme kararında, sanık Onur T.'nin savunmasında suça konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, aşağılama amacının olmadığı, olayların bu aşamaya gelmesinden üzgün ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇUNDAN 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Kararda Sanık Onur T.'nin 'Kadir Gecesi özel, rabbim kabul etsin' içeriğindeki paylaşımın İslam dininde kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, sanığın fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Sanık Onur T. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Kaynak: DHA

Kadir Gecesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçki masasında Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! 3 ay 22 gün hapis cezası aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçki masasında Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! 3 ay 22 gün hapis cezası aldı - Son Dakika
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