Üye Girişi
İSTANBUL-KADİR TOPBAŞ MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

İSTANBUL-KADİR TOPBAŞ MEZARI BAŞINDA ANILDI

13.02.2022 09:21
İSTANBUL-KADİR TOPBAŞ MEZARI BAŞINDA ANILDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Kadir Topbaş'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle Fatih Camii'nde program düzenlendi. Sabah namazının ardından Kuran-ı Kerim okunan programda daha sonra Kadir Topbaş'ın mezarı başında dualar okundu. Programa AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrasında açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Günün en bereketli zamanı seher vaktidir. İstanbullumuzun en güzide mekanlarından olan Fatih Camii'mizin haziresindeyiz. Rahmetli Kadir Topbaş ağabeyimizin ölüm yıl dönümü vesilesiyle hem ziyaret edelim hem de bir fatiha okuyalım istedik. Hakikaten İstanbul ve Türkiye'de iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisidir. Bizim camiamızda sadece belediye başkanlığıyla değil ondan önce yaptığı hizmetlerle de çok güzel işlere imza atan bir başkanımız, Kadir ağabeyimizdi. Bu vesileyle tekrar kendisine rahmet diliyorum. Kadir ağabey İstanbul'un bir ağabeyi gibi görevini en iyi şekilde yerine getirdi. İstanbul'u her alanda sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve erişilebilirlik alanında dünyadaki metropoller arasında hakkettiği değeri almasına katkı sunan belediye başkanlarımızdan oldu. Bu vesileyle iyi bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum. Bir metropol belediye başkanı nasıl olur hayatı boyunca gösterdiğini düşünüyoruz" dedi.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Kadir Topbaş, Fatih Camii, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADİR TOPBAŞ MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 09:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KADİR TOPBAŞ MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement