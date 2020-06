İSTANBUL Kafe sahibi: Yasağa rağmen cam bardakta çay istiyorlar - Son Dakika

Kafe sahibi: Yasağa rağmen cam bardakta çay istiyorlar

Doğan GÜNDOĞDU - Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? Türkiye genelinde COVID-19 salgının etkisinin azalmasının ardından başlayan normalleşme sürecinde belediye ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri sıklaştı.Tedbirlere uyulmaması halinde zabıta ekipleri ilk uyarıda işletmelere tebligat yolladıklarını, ikinci denetimde tedbirlere uyulmadığı yine tespit edilmesi halinde ise ceza kesildiğini belirtti. Koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen tek kullanımlık bardak yerine cam bardakta çay içen bir müşteri işletmeyi suçlarken, işletme sahibi ise müşterilerin, "2,5 ay boyunca cam bardağı özledik, biz cam bardakta çay içmek istiyoruz" şeklinde istekte bulunduklarını ifade etti.

1 Haziran Pazartesi günü koronavirüs'e karşı Türkiye'de normalleşme sürecine girilirken, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları virüsün ikinci bir dalga yaratmaması için uygulanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Sultangazi Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri sahaya inerek, alınan tedbirleri denetlemek adına hem işletmeleri hem de vatandaşları uyarıyor.

"YASAK OLMASINA RAĞMEN CAM BARDAKTA ÇAY İÇİYORLAR"

Birçok işletmede koronavirüs'e karşı tedbirleri sıkı sıkıya uygulanırken, az da olsa bazı işletmeler ve o işletmeleri tercih eden vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Fatma Güney, cam bardak ile çay içilen bir mekanda bulunmaları ile ilgili, 'Bana da cam bardakta çayı getirdiler ve mecbur içiyorum. Hani tek kullanımlık olacaktı' Ben bugün birçok yerde maskesiz ve rahatça dolaşan insanlarla karşılaştım. Oralarda bir tek bizde maske vardı. Kimse maske takmıyordu? diye konuştu. Cam bardakta müşterilere içecek verilmesi ile alakalı sorulan soru üzerine işletme sahibi Kemal Parlak, 'Koronavirüs süreci boyunca aslında karton bardakta çay verdik. Müşterilerimiz de "2,5 ay boyunca cam bardağı özledik, biz cam bardakta çay içmek istiyoruz' diyorlar. İlle de biz onu isteriz dediler ve bizde onu verdik, yoksa sadece karton bardak veriyoruz? dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZ BARKOD OKUYUCUYLA MENÜYÜ DİJİTAL ORTAMDAN SİPARİŞ VERİYOR'

Bir işletme sahibi Ümit Altun ise, 'Özel dezenfektanlar ile masalar temizleniyor. Menümüzü dijital ortama aktardık ve kesinlikle menü vermiyoruz. Cep telefonlarına barkodu okuttuklarında menüyü telefondan seçebiliyorlar. Ayrıca çalışanlarımızın her sabah girişte ateş ölçümü yapılıyor ve her gün bunu not edip takip ediyoruz' açıklamalarında bulundu.

Koronavirüse karşı tedbirleri denetleyen Zabıta ekipleri ise işletmelerin ve vatandaşların büyük çoğunluğunun önlemini aldığını ve tedbirlere uyduğunu belirterek, kurallara uymayan işletmelere ilk denetimde tebligat gönderdiklerini, ikinci bir denetimde yine kurallara uyulmadığı belirlenirse işletmelere ceza kesildiğini ifade ettiler.