15 yaşındaki çırağı tekme tokat döven döven şahsa 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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15 yaşındaki çırağı tekme tokat döven döven şahsa 9 ay hapis cezası

30.01.2023 14:40

İstanbul Kağıthane'de 2 yıl önce fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğun dövülmesi ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin davada yargılanan iki sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, çocuğu öldüresiye dövdüğü iddia edilen sanık Yücel Bayır'a 9 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Dayak olayını kayda alan kişi için ise mahkemeden beraat kararı çıktı.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve daha önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki E. Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel Bayır tarafından darp edilmesi, darp anlarının Bayram Samet Karadağ tarafından cep telefonuyla kayda alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca jet hızla iddianame hazırlanmıştı. Çocuğun dayak yediği anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda infial yaratmıştı.

Dayak olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan iki sanığın yargılandığı davada bugün karar çıktı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yücel Bayır ve Bayram Samet Karadağ katılmadı. Mağdur E.Y. de duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bayram Samet Karadağ ve Yücel Bayır'ın "Silahla kasten yaralama" suçunda beraatine, sanık Yücel Bayır'ın E.Y'ye defalarca tokat atarak darp etmesi nedeniyle de "Basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"EĞLENCE AMACIYLA ÇEKİLDİ"

Sanık avukatı Süleyman Deniz, "Orjinal video görüntüleri incelendiğinde olayın tamamen şaka amaçlı olarak gerçekleştiği, müvekkilimiz Yücel Bayır'ın kasten mağdura vurup darp etmesinin söz konusu olmadığı, eğlence amacıyla çekilen şaka yollu video olduğu anlaşılmaktadır. Müvekkilimizin kastının bulunmaması nedeniyle öncelikle beraatine, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

BİR SANIĞA BERAAT

Mahkeme, sanık Bayram Samet Karadağ hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle basit yaralama" suçundan inandırıcı, kesin ve yeterli delil olmadığından beraatine karar verildi.

9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Yücel Bayır hakkında olaydan 6 ay öncesinde mağdura karşı "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açılmışsa da yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sanık Yücel Bayır için 13 Kasım 2020 tarihinde mağdura karşı "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle kasten yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 ay hapis cezası verdi. Suçu "canavarca hisle işlemesini" dikkate alan mahkeme, Yücel Bayır hakkında artırım uygulayarak 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Bu süre içinde herhangi bir suç işlemezse bu dava düşecek.

Kaynak: DHA
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Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki çırağı tekme tokat döven döven şahsa 9 ay hapis cezası - Son Dakika

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