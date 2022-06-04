İSTANBUL-KAĞITHANE'DE BARİYERE ÇARPAN TAKSİ ASILI KALDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KAĞITHANE'DE BARİYERE ÇARPAN TAKSİ ASILI KALDI

04.06.2022 10:24
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE BARİYERE ÇARPAN TAKSİ ASILI KALDI

KAĞITHANE'de demir bariyerlere çarpan taksi bariyerde asılı kaldı.

KAĞITHANE'de demir bariyerlere çarpan taksi bariyerde asılı kaldı.Sürücü yara almadan kurtulurken, Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu.

Kaza, İmrahor Caddesi Kağıthane Tünel girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Caner Karakanat'ın kullandığı taksi yolun ıslak olması nedeniyle kaydı. Şoför, önce trafik levhasına ardından demir bariyerlere çarparak durdu. Taksi içinde sıkışan şoför ve yolcu kendi imkanlarıyla taksiden çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu. Kazaya karışan taksinin çekilmesiyle trafik normale döndü.

"ARABA KAYDI BARİYERE GİRDİK"

Kaza yapan taksi şoförü Caner Karakanat "Sudan dolayı araba kaydı. Sulama yapılmış. Araba kaydı bariyere girdik. Takside yolcu da vardı. Yaralanan kimse olmadı." dedi.

"YOLDAKİ SULAMAYI GÖRÜYORSUNUZ"

Araç sahibi Mahsun Kesim "Yoldaki sulamayı zaten görüyorsunuz. Şoför kontrolü kaybediyor. Direk bariyere çıkıp bu hale geliyor. Yoldaki sulama nedeniyle kaynaklanan bir durumö diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAĞITHANE'DE BARİYERE ÇARPAN TAKSİ ASILI KALDI - Son Dakika

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