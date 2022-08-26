Kağıthane'de bir kişi berberde tıraş olurken silahla ayağından yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de bir kişi berberde tıraş olurken silahla ayağından yaralandı

26.08.2022 23:32
Kağıthane'de bir kişi berberde tıraş olurken silahla ayağından yaralandı

İstanbul Kağıthane'de berberde tıraş olan bir kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de berberde tıraş olan bir kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak'taki berberde tıraş olan E.M, motosikletle sokağa gelen iki şüpheliden biri tarafından silahla ayağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.M, hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kağıthane, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de bir kişi berberde tıraş olurken silahla ayağından yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kağıthane'de bir kişi berberde tıraş olurken silahla ayağından yaralandı - Son Dakika
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