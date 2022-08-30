Alınan bilgiye göre, Hasbahçe'deki mesire alanında düzenlenen konserde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kaynak: AA

Kağıthane, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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