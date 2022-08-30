İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

30.08.2022 00:04
İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de bir konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de bir konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hasbahçe'deki mesire alanında düzenlenen konserde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Büyüyen kavgada 36 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli Hakan D, 2 polis ile 3 vatandaşı bıçakla yaralayarak olay yerinden otomobille kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri söz konusu aracı durdurarak zanlıyı olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hakan D, tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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