Kağıthane'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

30.07.2022 17:39
Kağıthane'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Kağıthane'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Kağıthane'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak'ta Hasan Can Bayırtı ile iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönen olayda Bayırtı, kalbine ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayırtı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kağıthane, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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