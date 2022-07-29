Baba ile oğlunun büyük korku yaşamasına neden olan kişiler, daha sonra arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi'nde 30 Nisan'da çocuğuyla yürüyen bir kişi, hızlı araba kullanan kişileri uyardı. Araçtan inenlerle bu kişi arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kağıthane, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de çocuğuyla yürüyen babaya silahlı tehdit - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.