İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

09.09.2022 11:58
İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de bir depoda bulunan ilaçların başkaları adına reçetelendirilip SGK Başkanlığına fatura edildiği, bu şekilde kamunun yüksek miktarda zarara uğratıldığını belirledi.

Söz konusu depoda ayrıca halk sağlığını tehdit etme riski taşıyan ve insanların hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapıldığı veya satıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerine, 500 bin mililitre solüsyon çözelti ve şurup, 1110 flakon, 2 kilogram krem ve 50 bin film-tablet ele geçirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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