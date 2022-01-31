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İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

31.01.2022 15:04
İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Gecekonduda kimsenin bulunmadığı sırada çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

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Kağıthane, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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