Üye Girişi
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı

30.01.2022 23:55

Son dakika haberleri... KAĞITHANE'de gecekonduda yangın çıktı.

KAĞITHANE'de gecekonduda yangın çıktı. Evde bulunan iki kişi komşuları tarafından kurtarırken, gecekondu sahibi kadın itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Sorgun Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gecekonduda bulunan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Gecekondunu sahibi olduğu öğrenilen kadın ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.


- İstanbul
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı
YORUMLAR
500

Gecekondu, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı - Son Dakika


Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı         
23:58
Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü         
22:38
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada         
21:58
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti         
16:15
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek         
13:44
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar         
11:39
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35

Son Dakika Haberleri
23:57 Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
23:43 Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu
23:42 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
23:11 Adalet Bakanlığı'ndaki atamanın ardından kulisler hareketlendi! 4 bakan daha değişebilir
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
22:37 Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:54 Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 00:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında evde bulunanlar komşuları tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement