İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAMYON DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAMYON DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

14.09.2022 13:31
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAMYON DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

KAĞITHANE, Sadabat Viyadüğü'nde kaldırım taşı yüklü kamyon devrildi.

KAĞITHANE, Sadabat Viyadüğü'nde kaldırım taşı yüklü kamyon devrildi.  Devrilen kamyon ve yola dökülen taşlar nedeniyle Okmeydanı yönü trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde ilerleyen kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Sadabat Viyadüğü üzerinde devrildi. Devrilen kamyon kasasındaki kaldırım taşları da yola döküldü. Kazayı gören diğer sürücüler, kamyon sürücüsünü araç içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Okmeydanı yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yola dökülen taşlar toplandı. Kazaya karışan araçların da kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Okmeydanı, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAMYON DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAMYON DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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