Kaza saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde ilerleyen kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Sadabat Viyadüğü üzerinde devrildi. Devrilen kamyon kasasındaki kaldırım taşları da yola döküldü. Kazayı gören diğer sürücüler, kamyon sürücüsünü araç içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Okmeydanı yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yola dökülen taşlar toplandı. Kazaya karışan araçların da kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

Okmeydanı, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAMYON DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika

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