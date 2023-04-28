Kiraladıkları araçta kanlar içinde ölü bulundular - Son Dakika
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Kiraladıkları araçta kanlar içinde ölü bulundular

28.04.2023 17:06

İstanbul Kağıthane'de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığı, olayın araç içerisinde gerçekleştiği tespit edildi. İki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

SOKAĞA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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CANSIZ BEDENLERİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü. Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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"DIŞARIDAN MERMİ GİRİŞİ OLMADI"

Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Serhat Urun olduğu belirlendi. Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladıkları araçta kanlar içinde ölü bulundular - Son Dakika


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