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İSTANBUL- KAĞITHANE'DE MİNİBÜS EVİN DUVARINA ÇARPTI

44 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAKağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik direğine daha sonra bir otomobil ile eve çarparak durdu.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik direğine daha sonra bir otomobil ile eve çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BNE 777 plakalı minibüs sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki elektrik direğine daha sonra da park halindeki otomobile ve eve çarparak durabildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü görenler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Ali Altun "Şoför bağırarak geldi. Aşağı doğru gelirken frenleri tutmadı. Önce kaldırımdaki demirlere ve elektrik direğine vurdu. Daha sonra evin duvarına girdi" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
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