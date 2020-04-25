İSTANBUL-Kağıthane'de öğrenciler ve öğretmenler günlük 10 bin maske üretiyor - Son Dakika

Kağıthane'de öğrenciler ve öğretmenler günlük 10 bin maske üretiyor

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- İHKİB KAĞITHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE PERSONELLERİ GÖNÜLLÜ OLARAK MASKE ÜRETİMİNE BAŞLADI. Meslek lisesinin atölyelerinde günde ortalama üretilen 10 bin maske ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışının yasaklanmasının ardından yerel yönetimler maske üretimine başladı. Kağıthane'de bulunan İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de gönüllü olarak atölyelerde maske dikiyor. Gerekli yerlerde okul idaresi ve personelleri de üretime yardım ediyor. Günde ortalama 10 bin maske üretiliyor. Hafta boyunca üretimin devam ettiği toplamda 3 atölyede FFP3 standartlarında yüzde 90 partekül geçirmeme özelliğine sahip, yıkanıp ütülenebilen çevreci maskeler dikiliyor. Üretim ve paketlemenin ardından maskeler belediye personelleri tarafından ilçede maske ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılıyor. Ayrıca Ramazan Ayının başlamasıyla da ihtiyaç sahiplerine maske ve dezenfektanın yanı sıra gıda yardımları da yapılıyor.

'GÜN BOYU ÜRETİM DEVAM EDİYOR'

Atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi veren İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Muavini Yasin Buğra Yıldırım, günde 10 binin üzerinde maske dikildiğini belirterek şunları söyledi: 'Toplamda 32 öğrenci ve öğretmenimiz gönüllü olarak atölyelerimizde maske dikiyor. Her gün sabah 09.00'da geliyorlar. Akşam geç saatlere kadar üretim devam ediyor. Buradaki en önemli nokta öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personellerimizin hatta yeri geldiğinde biz idarecilerin gönüllü olarak çalışmalarıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte bizler de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz'

'YIKANABİLİR, ÜTÜLENEBİLİR, YÜZDE 90 PARTEKÜL ENGELLEYEN MASKE ÜRETİYORUZ'

Üretimde gönüllü olarak maske diken Moda Tasarım Alan Şefi Şükran Adıgüzel Coşkun ürettikleri maskelerin özelliklerini anlattı. Coşkun, 'Maskelerimiz ergonomik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla burun kısmında tele ihtiyaç duymuyoruz. Yüzünüze tam oturuyor. Yüzde 90 partekülleri geçirmiyor. Yıkanabilirdir ve tekrar kullanıma uygundur. Bizler de kendi ürettiğimiz maskelerle çalışıyoruz' şeklinde konuştu.