Sebahattin İnce, çarpmanın etkisiyle tekerlekli sandalyesiyle park halindeki bir otomobil ile kendisine çarpan otomobil arasında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sokakta akülü tekerlekli sandalyesiyle seyir halinde olan Sebahattin İnce'ye (50) hızla geri gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kaynak: AA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.