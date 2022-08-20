Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti

20.08.2022 10:56
Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de otomobilin çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki engelli yaşamını yitirdi.

İstanbul Kağıthane'de otomobilin çarptığı akülü tekerlekli sandalyedeki engelli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sokakta akülü tekerlekli sandalyesiyle seyir halinde olan Sebahattin İnce'ye (50) hızla geri gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Sebahattin İnce, çarpmanın etkisiyle tekerlekli sandalyesiyle park halindeki bir otomobil ile kendisine çarpan otomobil arasında kaldı.

Yaralanan Sebahattin İnce, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla geri gelerek Sebahattin İnce'nin kullandığı tekerlekli sandalyeye çarptığı anlar yer aldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: AA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti - Son Dakika
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