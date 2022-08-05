Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi, polisler şüpheli kardeşi gözaltına aldı - Son Dakika
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Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi, polisler şüpheli kardeşi gözaltına aldı

05.08.2022 18:32

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren talihsiz kadının kardeşini gözaltına aldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

KARDEŞİ GÖZALTINDA

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi, polisler şüpheli kardeşi gözaltına aldı - Son Dakika

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