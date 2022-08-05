Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

05.08.2022 21:01
Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

YORUMLAR
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Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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