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İSTANBUL - KAĞITHANE'DE PTT ŞUBESİ SOYULDU

1 saat önce

Kağıthane'de PTT şubesi yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.

İSTANBUL - KAĞITHANE'DE PTT ŞUBESİ SOYULDU, System.String[]

Kağıthane'de PTT şubesi yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.
Olay saat 16.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağı'nın da bulunduğu binanın otoparkına giren iki kişi, yüzlerine maske takarak giriş katındaki PTT şubesine yöneldi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı özetlerken diğeri ise silah doğrulttuğu görevliden kasadaki parayı vermesini istedi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, binadan çıkarak yaya olarak kaçtı. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplere, özel harekat polisleri de destek verdi. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışmalara başladı. 
Soyguncuları kaçarken gördüğünü belirten Aysu Çakı, "Yüzlerini kapalı görünce, tedirgin oldum. Aşağıya doğru kaçtılar. Para birinin elindeydi, diğeri de arkadan koşuyordu; elinde silah vardı" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Şubeden genel görüntü
-Caddeden ve binadan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Zırhlı polis araçlarından görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Özel harekat polisi görüntü
-Vatandaşla röportaj
-Genel detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:00 Kaynak: DHA
Kağıthane, İstanbul, Polis, PTT, Güncel
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