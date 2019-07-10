Son Dakika Haberleri: İstanbul Kağıthane'de "riskli alan" ilanı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Kağıthane'de "riskli alan" ilanı

12 dakika önce

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

İstanbul Kağıthane'de
Cumhurbaşkanı, Kağıthane, İstanbul, Güncel
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 06:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından AİHM kararı yorumu Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 06:34:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Kağıthane'de "riskli alan" ilanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]