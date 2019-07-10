İstanbul Kağıthane'de "riskli alan" ilanı
12 dakika önce
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 06:21 Kaynak: AA
'un Kağıthane
ilçesinde bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı
Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Söz
konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
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