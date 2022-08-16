Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki Sadabad 2 Viyadüğü'nde seyreden otomobilin sürücüsü, dumanlar yükseldiğini gördüğü aracını yolun sağına park etti.
Alevler kısa sürede yayılıp tüm aracı sararken, yangın bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Viyadük üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
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