İstanbul-kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştıdı - Son Dakika

İstanbul-kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştıdı

6 saat önce

Polis, şüpheliyi linç etmek isteyen çevredekileri havaya ateş açarak uzaklaştırdı.

Polis, şüpheliyi linç etmek isteyen çevredekileri havaya ateş açarak uzaklaştırdı.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaşlar çevredekiler sakinleştirilirken şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Kağıthane, Mehmet Akif Mahallesi, Etibank Caddesi'nde Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pastanede çalışan bir kişinin aynı binada oturan 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Kızın annesine giderek taciz edildiğini iddia etmesi ve olayın mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla pastane çalışanı linç edilmek istendi. Kalabalık tarafından darp edilen pastane çalışanını, polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttıktan sonra gözaltına aldı.

YAŞANAN ARBEDE ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahalle sakinleri tarafından taciz iddiasının duyulmasıyla ortalığın karıştığı anlar vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öfkeli kalabalık tarafından kişinin linç edilmek istendiği ve polis ekiplerinin araya girerek şüpheliyi gözaltına aldığı görülüyor. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul-kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştıdı

Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:48 Kaynak: DHA
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