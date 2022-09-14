İstanbul Kağıthane 'de taş yüklü hafriyat kamyonetin devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kaynak: AA

Okmeydanı, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de devrilen kamyonet ulaşımı aksattı - Son Dakika

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