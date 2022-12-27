Yakutistanlı astrolog, evinde boğazındaki morluklarla ölü halde bulundu! Emniyet ekipleri, maktulün İranlı erkek arkadaşının peşinde - Son Dakika
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Yakutistanlı astrolog, evinde boğazındaki morluklarla ölü halde bulundu! Emniyet ekipleri, maktulün İranlı erkek arkadaşının peşinde

27.12.2022 10:13

2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Evden değerli eşyaların da çalındığı belirlenirken, boğazında morluklar görülen Trofimova'nın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, Trofimova'nın birlikte yaşadığı İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari'yi şüpheli sıfatıyla yakalamak için çalışma başlattı.

Ortabayır Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti. Kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.

EVİNDEKİ DEĞERLİ EŞYALAR ÇALINDI

Galina Trofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, Galina Trafımova'nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. 2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi.

Yakutistanlı astrolog İstanbul'daki evinde ölü bulundu! Polis ekipleri İranlı erkek arkadaşının peşinde

8 AY ÖNCE İSTANBUL'A GELDİ

Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.

"2 ÇOCUĞU OTELE YERLEŞTİRİP KAÇMIŞ"

Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, "Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış" dedi.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Aralık, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakutistanlı astrolog, evinde boğazındaki morluklarla ölü halde bulundu! Emniyet ekipleri, maktulün İranlı erkek arkadaşının peşinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakutistanlı astrolog, evinde boğazındaki morluklarla ölü halde bulundu! Emniyet ekipleri, maktulün İranlı erkek arkadaşının peşinde - Son Dakika
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